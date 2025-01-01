Собянин поздравил сварщиков Мосгаза с победами на конкурсе профмастерства

Сергей Собянин в своем канале поздравил сварщиков Мосгаза с победами на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства, отметив, что специалисты завоевали золотую и бронзовую медали на конкурсе "Лучший сварщик России - 2025", а их соперниками стали свыше 1300 сварщиков из 67 регионов России.

В частности, в номинации "Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся вольфрамовым электродом" чемпионом стал сварщик управления Моспромгаз Александр Захватов.

"Победа столичных газовиков подтвердила высокий уровень московской школы сварки и многолетнее лидерство МОСГАЗа в подготовке специалистов высочайшего класса. Сегодня на предприятии работают больше 240 специалистов сварочного производства, в том числе победители и призёры международных чемпионатов в Китае", - указал мэр.

Подробности - в посте.