ПВО сбила 98 украинских БПЛА над Россией в ночь на 1 ноября

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 98 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом в своем Телеграм-канале сообщило Минобороны России.

В частности, 45 дронов были сбиты над Белгородской областью, 11 – в столичном регионе. 10 БПЛА были сбиты над территорией Воронежской области. Столько же – в Ростовской области.

Напомним, в ночь на 31 октября ПВО сбила 130 украинских БПЛА над Россией. Как отмечалось, 31 дрон был сбит над Курской областью, 14 – над Белгородской областью.