Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных

Новые примеры мужества и отваги наших бойцов в ходе спецоперации. Ефрейтор Александр Сизов, выполняя поставленные задачи, скрытно подобрался к зданию, где был размещен вражеский пулемётный расчёт и заминировал его. В результате взрыва несколько боевиков были уничтожены. Благодаря смелым действиям Александра наши штурмовики без потерь захватили опорный пункт и закрепились в нём.

Ефрейтор Семён Маккавеев спас жизни нескольких военнослужащих, которые впоследствии прошли восстановление в полевых госпиталях и вернулись в строй. Во время выполнения одной из задач Семён, отражая вражеские атаки, прикрыл собой раненного товарища и дождался подкрепления. А затем оказал ему первую помощь и на себе вынес в безопасное место для дальнейшей эвакуации.