Вооруженные силы России нанесли серию высокоточных ударов по тыловой инфраструктуре ВСУ в Киевской и Черкасской областях. Громят врага и наши бойцы в зоне спецоперации.

В Запорожской области атаковали противника операторы ударных дронов. Точное попадание в заданный квадрат - и ротация неонацистов на линии боевого соприкосновения сорвана. Американский бронетранспортёр М-113 уничтожен вместе с экипажем.

А это уже Днепропетровская область - работает самоходный миномет "Тюльпан". Серией выстрелов ликвидирован вражеский пункт управления БПЛА. Нарушив координацию беспилотников ВСУ, минометчики открыли нашим штурмовым отрядам дорогу к успешному наступлению.

На Краснолиманском участке надежное огневое прикрытие передовым группам обеспечили расчеты "Града". Чтобы обнаружить цель, артиллеристы часто идут на хитрость, чтобы спровоцировать противника и заставить выдать свои позиции.