Россия в ответ на недружественные действия Евросоюза в виде очередного санкционного пакета решила расширить черный список представителей евроинститутов и европейских политических и общественных деятелей, которым запрещен въезд на российскую территорию.

Как сообщает МИД России на своем официальном сайте, речь идет о силовиках, чиновниках, бизнесменах и гражданах стран Евросоюза и ряда иных государств, ответственных за оказание военной помощи киевскому режиму.

Враждебные акции Евросоюза не способны изменить российскую политику — Россия продолжит курс на отстаивание национальных интересов, защиту прав и свободы своих граждан, а также формирующегося многополярного миропорядка, подчеркивает внешнеполитическое ведомство.

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова подчеркивала, что западные государства своей рестрикционной политикой стремились "порвать" Россию, но "порвались" сами. Чиновница указала на то, что, хотя количество действующих антироссийских санкционных ограничений достигает 30 тысяч, российская экономика сумела адаптироваться, сохраняет высокую устойчивость и демонстрирует рост.

На фоне новых американских и европейских санкций лидер Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ын заявил, что дружба и партнерство между Россией и КНДР находятся на пике. Политик отметил, что "в суровых вихрях истории корейско-российская дружба приобрела свою вечную жизненную силу".