Британская сторона по-прежнему не желает вникать в причины украинского конфликта, в то время как США впервые пытаются понять корни происходящего. На это указал в четверг, 31 октября, посол России в Великобритании Андрей Келин.

Как подчеркнул дипломат, "американцы впервые за всю историю конфликта имеют представление" о причинах конфликта между Россией и Украиной, поскольку Соединенные Штаты "заинтересованы в этом — и мы им объясняем, почему он начался".

Однако Лондон подходит к ситуации совершенно иначе и "не хочет понимать, почему конфликт начался", британские власти "просто делят все на черное и белое". Поскольку Великобритания сразу объявила себя главным союзником киевского режима, то в ее подаче "Россия — плохая, Украина — хорошая", отметил Келин.

Российский посол предупредил, что, несмотря ни на что, Москва продолжит свою линию и добьется поставленных целей, сообщает РИА Новости.

Ранее Андрей Келин заявил, что Великобритания потакает "хотелкам" главы киевского режима Владимира Зеленского, создавая у него ощущение безнаказанности. Дипломат также предостерег Великобританию от совместных с Германией шагов по разработке высокоточного оружия дальностью действия более 2 тысяч километров.

Кроме того, российский посол отмечал, что в Великобритании понимают ошибочность тактики по поддержке Украины, но далеко не все. Например, глава британского кабмина Кир Стармер предлагал стать мостом между Европой и США в мирном процессе на Украине. В действительности же Лондон лишь наращивает эскалацию.