37-летняя звезда шоу "Голос" погибла в страшном ДТП

В Баку 30 октября скончалась 37-летняя певица Влада Ахундова. Он стала жертвой страшно ДТП.

Как сообщают азербайджанские СМИ, Влада около девяти часов вечера находилась за рулем припаркованной на одной из улиц Баку машины. Проезжавший мимо 23-летний водитель Hyundai Elantra не справился с управлением и на большой скорости въехал в автомобиль певицы. Удар оказался настолько сильным, что машину Ахундовой смяло.

Артистка получила несовместимые с жизнью травмы, она скончалась на месте. Прощание с певицей намечено на 1 ноября. Гражданская панихида пройдет в доме для траурных церемоний "Tural" в Баку.

Влада Ахундова получила всемирную известность после участия в шоу "Голос Азербайджана". Зрители полюбили ее за выразительный вокал и живые эмоции. Певица дошла до этапа поединков. Влада также участвовала в национальных отборах на "Евровидение", стала суперфиналисткой международного проекта "Большая сцена".