Американское Министерство войны дало со своей стороны разрешение на предоставление Украине ракет дальнего радиуса действия Tomahawk ("Томагавк"). Об этом рассказали в пятницу, 31 октября, информированные источники в Соединенных Штатах и Европе.

Как рассказали собеседники CNN, это еще не означает незамедлительной отправки "Томагавков" киевскому режиму — окончательное решение по таким поставкам остается за президентом США Дональдом Трампом.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил ТАСС, что Соединенные Штаты не предоставят Киеву возможность самостоятельно применять крылатые ракеты Tomahawk — американские инструкторы будут давать разрешения на нанесение ударов по территории России, как это было с атаками HIMARS.

Марочко подчеркнул, что это означает, что "так или иначе Соединенные Штаты будут замешаны в ударах по территории Российской Федерации в случае применения Tomahawk".

Российский лидер Владимир Путин, комментируя поступающие из-за океана противоречивые сообщения относительно снятия ограничений на использование Украиной американского дальнобойного оружия, подчеркивал: реакция России будет жесткой и ошеломляющей.