Трамп обвинил в своем решении о ядерных испытаниях другие страны

Соединенные Штаты будут испытывать ядерное оружие, поскольку другие страны уже занимаются этим. Такое заявление сделал в пятницу, 31 октября, американский лидер Дональд Трамп.

Как подчеркнул политик, "мы собираемся провести некоторые испытания, да, и другие страны это делают". От конкретики Трамп воздержался, однако заявил, что "если они собираются это делать, то и мы будем это делать" (цитаты по "Интерфаксу").

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс напомнил, что "у России большой ядерный арсенал, у Китая большой ядерный арсенал", а значит, нужно время от времени проверять собственные арсеналы на предмет исправной работы.

В то же время исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд, комментируя заявление Трампа, предупредил, что любые ядерные испытания подорвут международную стабильность и безопасность.