"Роковая красота": преобразившаяся Елена Ваенга свела россиян с ума

Елена Ваенга – настоящая любимица отечественной публики. И дело не только в творческих талантах звезды, но и в ее умении искренне и открыто общаться с публикой. Кадрами из собственной жизни певица регулярно делится в своем микроблоге. На этот раз артистка сумела удивить народ.

Исполнительница хита "Шопен" взяла перерыв и на две недели приостановила свой концертный тур. Артистка решила, что до середины ноября ей нужно восстановить силы и напитаться энергией солнца и моря. Ваенга отправилась в Турцию.

Отпуск звезда сцены проводит с семьей. Вместе с сыном Иваном Елена успела покататься на сапах, а после наблюдала, как ее муж Роман Садырбаев играл на барабанах на берегу Средиземного моря.

Среди кадров с отдыха поклонникам Ваенги особо приглянулось ее селфи в откровенном наряде. Исполнительница собрала волосы в пучок, надела солнцезащитные очки и массивные серьги. Роскошный бюст Елена подчеркнула бледно-зеленой блузкой с глубоким декольте. Свежий загар преобразил внешность артистки, Ваенга выглядит посвежевшей и отдохнувшей.

Пользователи Сети пришли в восторг от вида певицы. Снимок разошелся по тематическим паблика и собрал сотни восторженных комментариев. "Елена вы просто сводите с ума таким роскошным видом!"; "Прекрасно выглядите"; "Отдых вас украшает"; "Ах, какая женщина"; "Роковая красота", — пишут поклонники Ваенги.