WP: Мадуро попросил помощи у Путина из-за обострения отношений с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к России с просьбой о поставках вооружений и боевой техники в свете воинственных заявлений из Соединенных Штатов. Об этом рассказали в пятницу, 31 октября, информированные источники.

По утверждению собеседников The Washington Post, Мадуро попросил о помощи непосредственно российского лидера Владимира Путина — у Москвы венесуэльский политик просит ракеты, военные самолеты и радары.

Кроме того, по информации WP, Венесуэла рассчитывает получить помощь от геополитических противников Соединенных Штатов — Ирана и Китая. Официального подтверждения этой информации нет.

О запросе Мадуро стало известно на фоне сообщений о том, что ракетный эсминец USS Gravely и большой десантный корабль USS Iwo Jima ВМС США заняли позиции, с которых можно атаковать территорию Венесуэлы. Однако американский лидер Дональд Трамп заверил, что не планирует приказывать наносить удары по Венесуэле.

До того Трамп заявил, что не исключает проведение в Венесуэле масштабной военной операции по борьбе с наркотрафиком. Однако официальный Каракас обвиняет Вашингтон в стремлении сменить власть в Венесуэле. Николас Мадуро подчеркивал, что отпор американской агрессии готовы дать все народы Южной Америки.