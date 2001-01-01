40 девушек за четыре дня: как погулял в Таиланде за счет британцев лишенный всех титулов принц Эндрю

Карл III лишил своего младшего брата принца Эндрю всех титулов. Теперь любимчик Елизаветы II будет зваться просто Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Впервые в современной британской истории прямой потомок монарха потерял королевский титул.

Более того, Эндрю выселили из его резиденции, 30-комнатного особняка Ройал Лодж. Экс-принц должен в ближайшее время покинуть королевские апартаменты и переехать в частное жилье.

Столь жесткие меры были приняты после того, как вскрылись новые факты связи Эндрю с Джеффри Эпштейном. Младшего сына Елизаветы II подозревают не только в интиме с несовершеннолетними, но и в раскрытии государственной тайны.

Пока во дворце кипят страсти, газета Daily Mail узнала несколько интересных деталей из жизни Эндрю. В беседе с изданием историк Эндрю Лауни, специализирующийся на королевской семье, заявил, что у бывшего принца отсутствуют моральные принципы. Эндрю неоднократно использовал свое служебное положение для личного обогащения и знакомств с женщинами. То, что он транжирит деньги британских налогоплательщиков, сына королевы ничуть не заботило.

Так, по словам Лауни, в 2001 году во время визита принца в Таиланд, где он выступал от имени короны, Эндрю заказал в свой номер в пятизвездочном отеле 40 девушек легкого поведения. И это всего за четыре дня. Перед мамой он потом оправдался просто, мол, не могу справиться с кризисом среднего возраста, все опостылело.

Лауни уверяет, что данную информацию ему подтвердили несколько независимых источников, включая корреспондента Reuters и члена таиландской королевской семьи.

"Он в то время был торговым посланником Британии, его так называемую работу, по сути, оплачивали налогоплательщики. Но Эндрю катался по миру, задерживаясь в особо понравившихся местах на пару недель. Он называл это необходимостью "частного времени". Но в итоге мы платили за его отпуск, а он развлекался от души", — отметил историк.