Министерство войны США одобрило поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk еще до того, как 17 октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял в Белом доме украинскую делегацию во главе с Владимиром Зеленским.

Как утверждают источники CNN, Объединенный штаб ВС США "проинформировал Белый дом о своей оценке ранее в этом месяце, прямо перед встречей Трампа с Зеленским".

В Европе сначала обрадовались, узнав о мнении Пентагона, однако затем Трамп обескуражил европейских спонсоров Киева, отказавшись передавать украинской армии "Томагавки", рассказали собеседники телеканала.

Ранее источники рассказали, что во время закрытого обеда в Белом доме 17 октября Трамп предложил Зеленскому в ближайшем будущем не рассчитывать на поставки ракет Tomahawk. Сам предводитель киевского режима по завершении своей поездки в США утверждал, что американский лидер не сказал "нет" относительно возможной передачи "Томагавков", но он не сказал "да" на сегодняшний день.

В Кремле отмечали, что между Москвой и Вашингтоном идут контакты на экспертном уровне по вопросу возможных поставок американских ракет Tomahawk киевскому режиму. При этом президент России Владимир Путин предупредил, что ответ нашего государства в случае подобных поставок будет ошеломляющим и жестким.