Соединенные Штаты требовали от белорусских властей извинений перед Литвой за якобы вторжение в ее воздушное пространство при помощи метеозондов. Об этом рассказал в пятницу, 31 октября, президент Беларуси Александр Лукашенко.

Политик подтвердил, что "мы с американцами ведем переговоры", причем "по-разному, тяжело идут эти переговоры".

В ситуации с метеозондами "буквально на следующий день после ночи, когда эти шарики полетели, американцы месседж нам прислали, что белорусы виноваты", рассказал Лукашенко. Однако когда Вашингтон потребовал "немедленно извиниться перед Литвой, притом публично", президент Беларуси заявил: "Пошли на…". (цитаты по БелТА).

Ранее первый заместитель председателя КГБ Беларуси Сергей Теребов рассказал, что оппоненты Минска готовят на территории стран Евросоюза так называемую освободительную армию численностью до 15 тысяч человек. Их костяк составляют незаконные вооруженные формирований, действующие, в частности, на территории Литвы.

Участник террористического формирования, которое воюет на стороне ВСУ, подтверждал, что спецслужбы Украины, Польши и Литвы разработали план вооруженного вторжения в Беларусь. По этому замыслу границу в Брестской области должны пересечь три диверсионные группы с тяжелой техникой. Некоторым наемникам планировали выдать милицейскую форму для маскировки.