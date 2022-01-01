Внука Пугачевой после возвращения в Россию из США не заберут в армию: и вот почему

Владимир Пресняков рассказал, что вскоре его старший сын вернется в Россию, правда сначала ему надо завершить все дела в США. Это взбудоражило общественность, появились призывы отправить Никиту Преснякова в армию.

"Он должен пойти в армию. Первое, что должен сделать военкомат, когда Никита Пресняков вернется в Россию, — это призвать его в армию. Органы власти должны уже показать примером, что у нас неприкасаемых нет", — заявил в беседе с порталом "Страсти" глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Его многие поддержали. Народ считает, что все должны быть равны, мол, не справедливо, что внук Аллы Пугачевой не ходил в армию, хотя вполне здоров и полон сил. Но именно из-за целого букета болезней Никиту и признали негодным к службе.

По словам самого Преснякова-младшего, он почти всю жизнь страдает от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Болезнь порой мешает музыканту справляться с повседневными задачами, ему трудно запоминать новую информацию. А кроме того, у Никиты обнаружили доброкачественные опухоли в желчном пузыре. Из-за этого он нуждается в специальной диете. Вылечить болезнь нельзя.

Но самое главное, почему маловероятно, что Преснякова-младшего призовут на срочную службу, — артисту уже 34 года, а призывной возраст в России до 30 лет.

Напомним, Никита Пресняков родился в Лондоне. Его родители Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков-младший. Наследник звезд решил продолжить семейное дело и тоже стал певцом, создал свою группу. Но в 2022 году Никита покинул Россию, бросив и свой музыкальный коллектив, и жену. Алена Краснова прилетела к мужу только через несколько месяцев. Уже три года Пресняков-младший живет в Америке, с Красновой он развелся минувшим летом.