Владимир Путин поздравил судебных приставов с профессиональным праздником

Владимир Путин 1 ноября поздравил судебных приставов с профессиональным праздником.

"Хочу сегодня отдельно поблагодарить сотрудников, которые добросовестно выполняют свой долг в наших исторических регионах Донбасса и Новороссии, в приграничных городах и посёлках со сложной оперативной обстановкой. В целом необходимо и дальше наращивать результативность во всех ключевых составляющих исполнительного производства. При этом подчеркну, что в любых жизненных ситуациях вы должны действовать и решительно, и корректно. С уважением к каждому человеку. Помнить, что служите стране и народу России, что ваше призвание – всегда быть на стороне закона и справедливости", — заявил Владимир Путин.

Президент России отдельно поблагодарил сотрудников, выполняющих свой профессиональный долг в новых регионах России, а также в приграничных городах и поселках со сложной оперативной обстановкой.