Ряд важных законов вступают в силу с 1 ноября

Ряд законодательных нововведений вступают в силу в России в ноябре. С начала месяца начинают действовать ограничения по количеству сим-карт, которые могут быть оформлены на одного человека - не более 20. Если этот лимит превысить, то операторы откажут в обслуживании. Проверить число зарегистрированных номеров можно на портале госуслуг.

Начинают работать и новые правила внесудебного взыскания долгов с граждан - на основании решения налоговых органов. Такой способ смогут применять, в частности, к неоплаченным имущественному и транспортному налогу, а также к обязательствам по нотариально заверенным сделкам.

Кроме того, с 1 ноября вводится обязательная маркировка растительных масел и кормов для животных.