Путин поздравил судебных приставов с профессиональным праздником

Сегодня профессиональный праздник отмечают судебные приставы. Сотрудников и ветеранов ведомства поздравил президент. Владимир Путин отметил важную роль службы в развитии единой системы правосудия, в укреплении законности и принципов правового государства в современной России.

"Широкие полномочия и гарантии, предоставленные судебным приставам, накопленный опыт позволяют добиваться строгого, безусловного исполнения судебных актов, проводить дознание и участвовать в розыске лиц, преступивших закон, вносить весомый вклад в пополнение бюджетов всех уровней, отстаивать права, в том числе детей и других категорий граждан, нуждающихся в особой защите и поддержке", - отметил Путин.