Спасательные силы Тихоокеанского флота и "Роскосмос" провели учения в Японском море

В акватории Японского моря прошли учения спасательных сил Тихоокеанского флота. Совместно с корпорацией "Роскосмос" моряки отработали навыки по поиску и эвакуации космического корабля при аварийной посадке.

По плану манёвров, после получения сигнала радиомаяков спускаемой капсулы в воздух подняли Ан-26. Экипаж самолёта осмотрел акваторию и передал точные координаты космического аппарата на буксирное судно "Фотий Крылов", который оперативно прибыл в район аварийного приводнения.

Затем - группа водолазов установила надувную стабилизирующую платформу, с помощью которой космический аппарат был поднят на палубу спасательного корабля, где космонавтам оказали первую помощь.