Улицы Рио-де-Жанейро захлестнули акции протеста

Сотни жителей Рио-де-Жанейро вышли на улицы. Там прошла акция протеста после одной из самых масштабных полицейских операций, в результате которой погибли более 100 человек.

Митингующие прошли к площади Сан-Лукас, где во вторник вспыхнули столкновения спецназа с жителями одних из самых бедных и криминальных районов города. Тогда в рейде, направленном на борьбу с бандой "Красная команда", приняли участие две с половиной тысячи правоохранителей.

Многие улицы в этих кварталах до сих пор перекрыты баррикадами из железных балок и покрышек, видны сгоревшие автомобили. Участники акции выразили несогласие с политикой безопасности, которую проводят власти штата.