Глава Нацразведки США признала контрпродуктивность смены режимов в других странах

Неожиданное заявление от главы Нацразведки США. Тулси Габбард, выступая на конференции в Бахрейне, публично признала, что стремление прежних властей США к смене режимов в других государствах было контрпродуктивным.

По ее словам, внешняя политика Вашингтона привела к потере человеческих жизней и стоила триллионы долларов. А вместо укрепления безопасности в мире лишь увеличила число угроз. Габбард подчеркнула: Дональд Трамп намерен положить конец такому внешнему курсу.

"Это была политика, основанная на принципе одного подхода ко всем. Он сводился к свержению режимов, стремлению к насаждению нашей системы государственности, вступлению в едва понятные нам конфликты. Это привело к тому, что врагов у нас стало больше, чем союзников", - заявила Габбард.