Информация о новых успехах российской армии. В Красноармейске наши военные закрепились в микрорайонах Южный и Шахтёрский. Стремительно продвигаются в северной и западной частях города. Ради "красивых" заголовков Киев отправил на убой большую группу спецназа. Пиар-акция с вертолётами и стрельбой в пустоту вызвала обратный эффект в СМИ и обернулась полным провалом. Серьёзные потери у боевиков и в Константиновке.

Больно и обидно до слез. Русских в Константиновке нет, говорили этим солдатам. Будете просто служить на блокпосту. Но русские о том, что их нет, как-то не догадывались. И разнесли из минометов и блокпост, и броневик ВСУ. Убитых и раненых с трудом вытаскивали из машины более получаса.

И пока бандеровцы ждали команду эвакуации, русские, которых там нет, вошли в Константиновку уже с третьей стороны, с окраин деревни Александро-Шульгино. И взяли в прицелы как раз этот перекресток, где и находился патруль националистов. Во время атаки штурмовики выбили противника с позиций на 5 улицах. Закрепились. И начали охоту за техникой ВСУ в центре. Днем ловят пикапы ударными дронами. Ночью устраивают засады на броневики и минируют дороги.

Неспокойно этой ночью было и в Красноармейске. Вот боевые вертолеты Главного управления разведки ВСУ высаживают в городе спецназ. Элитное подразделение начинает операцию по освобождению кварталов от российских войск. Это если верить докладу начальника ГУР Буданова - кураторам в НАТО. Теперь смотрим, что не попало на европейские телеканалы. Украинский спецназ действительно был. Человек 15 - 20. Только не в Красноармейске. А на западных окраинах, в поле. И не смог продвинуться дальше чем на 400 метров. Вот российские дроны бьют по первой группе. Следом по второй и третьей. Четвертая пыталась скрыться в развалинах бывшей мебельной фабрики. Но и ее ликвидировали. И еще для надежности накрыли квадрат "Градами".

А вот реальная картинка из Красноармейска. Двое националистов пытаются выйти из окружения. Третьего волокут за собой на покрывале. Наши бойцы говорят: сразу видно - не опытные. Идут по целине, где все, как на ладони. Такие первыми или гибнут, или попадают в плен.

Мобилизованные поневоле – самый ненадежный резерв ВСУ. Среди этого контингента и самый высокий процент дезертиров. Украинское командование даже подсчитало – из 30 тысяч новобранцев, которых ежемесячно отлавливают на улицах, как минимум 18 тысяч сбегают. В первый же месяц службы. Если, конечно, доживают.