Венесуэла намерена обратиться за помощью к России, а также Китаю и Ирану на фоне увеличения военно-политического давления со стороны США. Об этом пишет "Вашингтон Пост". По данным издания, президент республики Николас Мадуро рассчитывает получить от своих партнеров оборонительное вооружение. Глава государства заявил, что США пытаются организовать войну и смену власти в Венесуэле, для того чтобы завладеть природными богатствами страны. В Вашингтоне подобные намерения опровергают. Однако факты свидетельствуют об обратном.

В интервью изданию "Блумберг" лидер проамериканской оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо вновь призвала Вашингтон начать войну против её страны. И, по данным WSJ, это действительно может случится в ближайшие дни или даже часы. Хотя Трамп, конечно, продолжает сохранять интригу.

Впрочем, тоже самое президент США в июне этого года говорил и про атаку на Иран, после чего Вашингтон фактически сразу нанёс по исламской республике ракетно-бомбовый удар. Вот и сейчас наблюдатели сходятся во мнении - решение по Венесуэле, вероятно, принято. Это косвенно подтверждает и наличие американского флота, который уже подошёл к берегам боливарианской республики на расстояние выстрела.

Цели этой операции в принципе понятны, говорят эксперты. Под предлогом борьбы с наркотрафиком взять под контроль нефтяные месторождения Венесуэлы, которая имеет богатейшие запасы черного золота в мире. А также свергнуть президента Мадуро, поставив туда своего человека. Всё согласно давно обкатанной схеме, которую США, уверяет глава американской нацразведки Тулси Габбард, якобы решили больше не применять.

Так было много где. Но, пожалуй, самым ярчайшим примером столь безрассудной политики Штатов стала именно Украина, где уже четвертый год идет война. Трамп, конечно, не оставляет попыток положить ей конец. В отличие от европейских союзников Украины и самого киевского режима, который пытается убедить всех, что дела на фронте у ВСУ идут неплохо. В том числе и в Красноармейске, который на Украине называют Покровск, где в окружении оказалась значительная группировка украинских боевиков.

Впрочем, успокоительные речи главаря киевского режима не впечатляют и запад, где прекрасно понимают, что Зеленский лжет. Окруженные части ВСУ, резюмируют британские журналисты, вряд ли получат команду на отход. С точки зрения пиара, это крайне невыгодно киевскому режиму. И может поставить под вопрос желание европейских спонсоров и дальше финансировать эту войну. Жизни солдат в данной ситуации Киев не волнуют. ТЦК наловит ещё.