Сербия объявила 1 ноября днем траура по погибшим в Нови-Саде

Правительство Сербии объявило 1 ноября днем траура по погибшим год назад при обрушении железнодорожного навеса. Сегодня в Нови-саде, где произошла трагедия, день масштабных протестов.

Со всех концов страны в город прибыли десятки тысяч студентов. Колонна шла 16 дней - по числу жертв ЧП. Сразу после инцидента участники волнений выступали против результатов расследования. Но теперь перешли к политическим лозунгам и требуют смены власти.

Сегодня запланированы массовые демонстрации, шествия и другие памятные мероприятия. Президент Александр Вучич заявил, что поддерживает подобные акции при условии, что они проходят в рамках закона. Ранее протестующие блокировали дороги и вступали в стычки с полицией. Лидер страны сообщал о причастности иностранных спецслужб к беспорядкам и их стремлении устроить "цветную революцию".