Мосгордума приняла социально ориентированный бюджет Москвы на 2026–2028 годы

Мосгордума приняла сегодня бюджет столицы на ближайшие три года. В ходе внеочередного заседания парламентарии одобрили предложенный проект главного финансового документа.

Накануне он получил положительное заключение комиссии по экономической и социальной политике, а ранее его поддержали все фракции и депутатские объединения столичного парламента.

Согласно проекту, в 2026-м запланированные доходы составят 5 триллионов 900 миллиардов рублей, расходы 6 триллионов 400 миллиардов. Бюджет сохранит социальную направленность, а также будет способствовать достижению целей развития столицы.