Мосгордума приняла социально ориентированный бюджет Москвы на 2026–2028 годы

Мосгордума приняла сегодня бюджет столицы на ближайшие три года. В ходе внеочередного заседания парламентарии одобрили предложенный проект главного финансового документа.
Накануне он получил положительное заключение комиссии по экономической и социальной политике, а ранее его поддержали все фракции и депутатские объединения столичного парламента.
Согласно проекту, в 2026-м запланированные доходы составят 5 триллионов 900 миллиардов рублей, расходы 6 триллионов 400 миллиардов. Бюджет сохранит социальную направленность, а также будет способствовать достижению целей развития столицы.
"За 3 планируемых года будет возведено более тысячи различных объектов, из них 444 - объекты социальной направленности - это поликлиники, больницы, это досуговый центр и многое-многое другое. Естественно, отдельное внимание уделяется участникам СВО и членам их семей: сохраняются все льготы, которые предоставляет московский бюджет и правительство Москвы. Необходимо также отметить, что на 6% индексируются субсидии и различные социальные выплаты, и выплаты инвалидам, выплаты семьям с детьми. Всё остаётся стабильно", - отметил Алексей Шапошников, председатель Мосгордумы.