В Москве проходят "Елисаветинско-Сергиевские чтения"

Как жила и развивалась Москва в царствование Александра III и Николая II сегодня обсуждают на Всероссийской научной конференции "Елисаветинско-Сергиевские чтения".

В ней принимают участие ведущие историки, архивисты, искусствоведы и сотрудники музеев из разных регионов страны. С докладами выступят авторы книг об эпохе правления двух императоров, а также истории столицы при генерал-губернаторе Великом князе Сергее Александровиче.

Среди главных тем - благотворительная деятельность, национальная и культурная политика Романовых. Расскажут и о редких экспонатах выставки "Августейший хозяин Москвы", посвященной жизни и государственной службе Великого князя.

"Эта выставка рассказывает о заложившихся основах сегодняшнего современного города. Потому что Сергей Александрович в его период руководства городом фактически заложил как инфраструктурный, транспортный каркас, да и в том числе культурную инфраструктуру. При нем и строилась консерватория, и реставрировался достояние России Большой театр", - отметил Алексей Фурсин, руководитель Департамента культуры Москвы.