Шестилетняя дочь Романа Попова не могла сдержать слез у гроба отца

В ЦКБ №1 столицы в субботу прошла церемония прощания с актером Романом Поповым. В зале прощаний больницы собрались родные, друзья и коллеги артиста.

Попрощалась с папой и шестилетняя дочь Романа. Марта вышла к микрофону вместе с мамой и произнесла несколько трогательных слов, после чего не смогла сдержать слез, сообщает Телеграм-канал Super.ru.

Роман Попов скончался 28 октября. Актер долгое время боролся с раком головного мозга. На непродолжительное время ему удалось выйти в ремиссию, однако позже произошел рецидив. Перед смертью артист впал в кому.

У 40-летнего Романа Попова осталось трое детей: сын Федор, которому 14 лет, а также дочери Елизавета и Марта, которым 12 и 6 лет.