Сергей Собянин дал старт строительству метро от "Щелковской" до "Гольянова"

В Москве началось строительство тоннеля метро на участке Арбатско - Покровской линии от "Щелковской" до будущей станции "Гольяново". Старт работам сегодня дал мэр Сергей Собянин.

Общая протяженность нового участка составит более двух с половиной километров. Возведением левого перегонного тоннеля займется землепроходческий комплекс "Галина". Платформа "Гольяново" станет конечной на восточном участке синей линии столичной подземки и первой на территории одноименного района. После окончания работ, которое запланировано на сентябрь 2028 года, существенно улучшится транспортная доступность на востоке города.