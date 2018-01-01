Прах Романа Попова частично развеют над Черным морем

Часть праха Романа Попова могут захоронить в Москве, а другую часть, как ожидается, развеют над Черным морем – это будет сделано в соответствии с желанием артиста. Об этом ТАСС рассказала друг семьи артиста Наталья.

В субботу состоялась церемония прощания с Романом Поповым. Она проходила в зале прощаний ЦКБ №1 столицы. На церемонию пришли родные, друзья и коллеги артиста.

Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Роман Попов скончался 28 октября. Ему было 40 лет. У артиста осталось трое детей. Злокачественную опухоль головного мозга у актера обнаружили в 2018 году, он долго восстанавливался и проходил противосудорожную терапию.