Путин обсудил использование водных ресурсов

Использование водных ресурсов и регулирование этой сферы Владимир Путин сегодня обсудил со своим помощником Русланом Эдельгериевым на встрече в Кремле.

Спецпредставитель президента по климату подчеркнул: западные страны используют экологическую повестку в своих целях. Другим государствам навязывают финансовые ограничения под предлогом охраны окружающей среды. Фактически покушаются на их суверенитет. В этих условиях важно продвигать отечественные нормы и стандарты регулирования в интересах нашей страны и ее граждан.