Путин обсудил использование водных ресурсов

Использование водных ресурсов и регулирование этой сферы Владимир Путин сегодня обсудил со своим помощником Русланом Эдельгериевым на встрече в Кремле.
Спецпредставитель президента по климату подчеркнул: западные страны используют экологическую повестку в своих целях. Другим государствам навязывают финансовые ограничения под предлогом охраны окружающей среды. Фактически покушаются на их суверенитет. В этих условиях важно продвигать отечественные нормы и стандарты регулирования в интересах нашей страны и ее граждан.
Эдельгериев: Это и наши большие озера, и моря, реки, которые сейчас, я считаю, нуждаются в проведении большой ревизии, чтобы мы могли в итоге в самом начале заложить параметры экологического стока рек, а дальше мы должны на своих партнёров воздействовать, чтобы у нас был общий правильный мониторинг.
Путин: Потому что мы должны учитывать свои интересы и заранее об этом подумать, выбрать такой вариант диалога, который в принципе устроил бы и партнёров, но и про свои интересы не забывали бы, а защищали бы их на современном уровне с учётом главным образом требований экологической повестки в целом. Но не забывая об интересах наших граждан. От соблюдения экологических правил зависит благополучие миллионов российских семей.