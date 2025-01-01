Месяц боевых искусств пройдет в Москве в ноябре

Бесплатные мастер-классы по единоборствам пройдут в столице в ноябре. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на департамент спорта Москвы. Как отмечается, все желающие смогут ознакомиться с популярными видами единоборств.

"В столице ноябрь станет месяцем боевых искусств. Специальные мероприятия пройдут в учреждениях, подведомственных столичному департаменту спорта. Большая программа будет интересна как взрослым, так и юным любителям спорта и активного образа жизни. Все желающие смогут познакомиться с самыми популярными видами единоборств, среди которых самбо, рукопашный бой и муайтай. Горожан ждут бесплатные мастер-классы, экскурсия и другие занятия на столичных объектах спорта", – говорится в сообщении.

День боевых искусств пройдет 8 ноября с 10 до 16 часов в спортивном комплексе "Раменки". Кроме того, в Международном центре бокса в Новолужнецком проезде 20 ноября запланирована экскурсия.

Ранее сообщалось, что международный турнир по паделу "Москва 2025" набрал рекордное количество игроков.