Громкий провал операции элитного подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины сегодня обсуждают мировые СМИ. Под покровом ночи в окрестностях Красноармейска, где в окружении находятся формования ВСУ, с американского вертолета Black Hawk пытался высадиться десант вражеского спецназа. Всю группу из 11 человек оперативно ликвидировали наши военнослужащие. Также за сутки пресечены 7 попыток националистов выбраться из кольца.

Новость о том, что ГУР Украины попыталось провести высадку десанта в Красноармейске, подтвердило российское Министерство обороны. Судя по кадрам с мест, использовались два американских вертолета, второй борт шёл в качестве прикрытия. Есть и видео с высадкой спецназа. Его распространяли западные журналисты с хвалебными комментариями – мол, это дерзкая и смелая операция. Правда, закончилась она полным провалом - есть кадры уничтожения боевиков.

Кстати, устроив эту операцию, киевский режим подтвердил факт окружения Красноармейска. Ведь спецназ Украине пришлось туда десантировать на вертолетах, а не заводить через сухопутный коридор. Вот ещё одно показательное видео - его сняли солдаты ВСУ. Плотность огня в городе такая, что боевики не могут высунутся из здания.

Артиллерия, дроны – летит всё. Российские военные обладают полным огневым преимуществом. Так что киевский режим отправил свой спецназ в мясорубку ради победных статей в западных газетах, что контроль над городом утерян не до конца. Не вышло. Российская армия сжимает кольцо окружения.

За сутки в районе Красноармейска уничтожено до 190 украинских военнослужащих. Боевая бронированная машина, пять пикапов, два миномета и орудие полевой артиллерии. Единственный шанс выжить - сдаться в плен. Вот что рассказывают мобилизованные солдаты ВСУ, которые добровольно сложили оружие:

"Обстановка сейчас в Красноармейске очень тяжелая. Дроны летают, артобстрелы, нет ни заезда, ни выезда. Трехсотых вывозить нет возможности. Сидели в укрытии четвертый или пятый день. Подошел человек, мы его издалека слышали, сказал пошли, и мы пошли с ним. Нормально довели, там, где были, люди относились нормально. Надежды на то, чтобы прорваться к своим, не было, потому что фактически мы были в окружении".

Судя по рассказам украинских солдат, гарнизон ВСУ внутри "котла" деморализован. Командиры бегут, обманывая солдат, что вот-вот их выведут из города. Боевики не всегда чётко понимают кто свой, а кто чужой. Инициатива полностью у российских военных.

Приходят сообщения, что в Купянске - это Харьковская область - ударом FPV-дрона уничтожен заместитель командира бригады ВСУ. В районе города гарнизон украинский армии так же окружен. Сегодня противник предпринял три попытки прорыва. В результате было уничтожено около 20 боевиков. Внутри "котла" ВСУ потеряли ещё около 50 военнослужащих, американский бронетранспортер и бронеавтомобиль и пять пикапов.