В Москве задержаны подозреваемые в ипотечных аферах

В Москве задержаны пятеро предполагаемых участников преступной группы, которая в результате масштабной аферы с ипотечными кредитами похитила у банка более 60 миллионов рублей. Об этом сообщили в МВД.

В ходе обысков в столичном регионе, Дагестане и Северной Осетии правоохранители изъяли компьютеры, банковские карты, смартфоны, электронные цифровые подписи и документы. Возможного организатора уже поместили под стражу. Остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Всем грозит до 10 лет тюрьмы.

Установлено, что мошенники нанимали исполнителей, которые направляли заявки на получение ипотечных кредитов по специальной госпрограмме. В анкетах и отчётах о строительстве заемщики указывали ложные сведения.