В Москве задержаны подозреваемые в ипотечных аферах

В Москве задержаны пятеро предполагаемых участников преступной группы, которая в результате масштабной аферы с ипотечными кредитами похитила у банка более 60 миллионов рублей. Об этом сообщили в МВД.
В ходе обысков в столичном регионе, Дагестане и Северной Осетии правоохранители изъяли компьютеры, банковские карты, смартфоны, электронные цифровые подписи и документы. Возможного организатора уже поместили под стражу. Остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Всем грозит до 10 лет тюрьмы.
Установлено, что мошенники нанимали исполнителей, которые направляли заявки на получение ипотечных кредитов по специальной госпрограмме. В анкетах и отчётах о строительстве заемщики указывали ложные сведения.
"После одобрения заявок и выделения денежных средств фигуранты предоставляли в банк фиктивные отчеты и фотографии, якобы подтверждающие выполнение строительных работ. На самом деле на участках возводились лишь макеты из фанеры и досок, с отделкой пластиком, имитировавшим кирпич. В этих конструкциях не было инженерных сетей и внутренней отделки. Для проживания они были непригодны. Фактические затраты на такие объекты составляли лишь малую часть выделенных средств, в то время как основной объем кредитных денег соучастники похищали", - сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.