Минпромторг окончательно утвердил новый расчет утильсбора с 1 декабря

Минпромторг официально перенёс повышение утилизационного сбора на легковые автомобили для поддержки граждан, которые могли столкнуться с затруднениями.

Изменения вступят в силу с 1 декабря, следует из соответствующего постановления на официальном портале правовой информации. Как пояснили в ведомстве, в механизм расчёта введён ряд дополнительный показателей. Формирование базовой ставки будет зависеть от типа, объема и мощности двигателя.

Вместе с тем, льготы сохранятся на ввоз иномарок для собственных нужд, а также автомобилей мощностью мотора до 160 лошадиных сил, что составляет более 80 процентов всего автопарка страны. С учетом принятых мер, правительство не ожидает резких скачков цен на машины в России.