Системы ПВО сбили 6 украинских дронов над российскими регионами

Над регионами России уничтожили шесть украинских беспилотников за три часа. Дроны сбили в период с 14 до 17 часов, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В частности, как отмечается, четыре БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области.

"С 14:00 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре - над территорией Белгородской области и по одному - над территориями Брянской и Курской областей", - сообщили в Минобороны.

В ночь на 1 ноября ПВО сбила 98 украинских БПЛА над российскими регионами. 45 дронов были сбиты над Белгородской областью, 11 – в столичном регионе.