Подвиги российских военных: сержант Великанов уничтожил опорный пункт ВСУ

Расчёт гаубицы Д-30 под командованием гвардии младшего сержанта Игоря Череепни, выполняя поставленные задачи,подвергся артиллерийскому обстрелу с применением кассетных боеприпасов и налётам вражеских ударных беспилотников. Благодаря грамотным действиям Игоря, наши военные отразили все атаки, уничтожили огневые позиции и живую силу ВСУ, обеспечив прикрытие штурмовым подразделениям.

Гвардии старший сержант Евгений Великанов в ходе боя под плотным обстрелом со стороны ВСУ смог уничтожить из танковой пушки опорный пункт противника, который был оборудован в здании, а также пулемётную точку и до двадцати неонацистов. Враг понёс ощутимые потери, а наши военные успешно продвинулись вперёд, сообщает "ТВ Центр".