Российские военные стремительно расширяют зону безопасности в Днепропетровской и Харьковской областях. Продвижение есть в Волчанске и Купянске, там неонацисты не могут вырваться из окружения. Российские войска сносят огневые точки ВСУ одну за другой. Остатки группировки добивают батареи.

Сейчас противник зажат в нескольких полуразрушенных высотках. Квадрат настолько не велик, что положить ракету точно в здание, где засели бандеровцы, никаких проблем. Каждая их позиция пристреляна.

Но, куда больший переполох в генштабе ВСУ этой ночью вызвали взрывы на Полтавщине. Российские пилоты впервые сбросили авиабомбы с увеличенной дальностью планирования. Мощные фугасы пролетели над территорией Харьковской области и упали точно на цели в Полтавской. Наши истребители начали атаковать противника, даже не появляясь в зоне досягаемости его сил ПВО.

В Днепропетровской области разведчики группировки "Восток" начали точечную охоту за пикапами ВСУ. Остановить наступление группировки противнику не удалось ни на одном из направлений. Только за два месяца осени российские подразделения освободили на Днепропетровщине и в Запорожье 25 населённых пунктов.