В ночь на 2 ноября в небе над Россией сбили 164 беспилотника

Минувшей ночью над территорией России сбито 164 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 11 регионов и акватории двух морей – Чёрного и Азовского. Средства ПВО сработали на Кубани, в Крыму, Брянской, Волгоградской, Ростовской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Белгородской, Курской и Тульской областях.

В Туапсе во время атаки повреждены нефтеналивной терминал и пришвартованный к нему танкер. В Ростовской области при падении обломков дронов пострадали два человека. В аэропортах Геленджика, Краснодара, Сочи, Казани, Волгограда, Ульяновска, Самары, Саратова, Оренбурга, Уфы, Нижнекамска, Бугульмы и Пензы ночью вводились ограничения на взлёты и посадки самолётов.