Собянин: Новая станция метро "Гольяново" будет построена в 2028 году

Московский район Гольяново, а это 160 тысяч жителей, получит собственную станцию метро, она станет конечной. Ранее синяя линия более 60 лет доходила до "Щёлковской". Сегодня мэр города Сергей Собянин дал старт проходке первого перегонного тоннеля. Огромному шестиметровому проходческому щиту, названному в честь одной из сотрудниц Мосметростроя, предстоит пройти больше полутора километров.

Тоннелепроходческий щит "Галина" диаметром 6 метров стартовал от станции метро "Щелковская" в сторону Гольянова. Вместе с мэром машину запустила и сотрудница строительной компании, в честь которой назвали этот тоннелепроходческий комплекс.

"У проходчиков, у подземщиков у них примета такая. У них для того, чтобы благополучно все было под землей, их защищает женская богиня. Поэтому в честь нее они всегда называют вот эти щиты женскими именами. Выбирали, видимо, по принципу - кто дольше работает, кто больше всех в этой организации. Ну так как у меня больше 32 лет, выбор пал на меня", - рассказала - Галина Винокурова, начальник отдела кадров СМУ 12 Мосметростроя.

Машине по имени "Галина" предстоит преодолеть более полутора километров под землей. "Левый перегонный тоннель пройдет у нас под проезжей частью улиц Уральская, Уссурийская, площадь Белы Куна и вдоль Гальяновского пруда. Проходка будет вестись в сложных гидрогеологических условиях под постоянным мониторингом", - сообщил Сергей Калужский, начальник комплекса Мосметростроя.

Новая станция "Гольяново" Арбатско-Покровкой линии будет расположена на пересечении Сахалинской и Хабаровской улиц. С островной платформой и двумя подземными вестибюлями.

"Станция будет неглубокого заложения, будет строиться открытым способом. Данный способ позволяет быстро возвести станцию, избежать каких-то дополнительных затрат на проектирование и строительство данного станционного комплекса. Поэтому сейчас основная масса всех станционных комплексов, которые являются конечными, они являются станциями неглубокого заложения", - отметил Антон Антонов, руководитель строительства Мосинжпроект.

Начало проходки правого перегонного тоннеля начнется в феврале следующего года. Длина нового участка синей линии метро составит 2 километра 600 метров.

"Гольяново наконец-то получит свою домашнюю долгожданную станцию метро. Десятки тысяч гольяновцев будут иметь станцию в шаговой доступности. "Щелковская" - одна из самых перегруженных станций в городе - разгрузится процентов на 30. В целом жители Гольяновского района - большой район, 160 тысяч жителей - улучшат свою транспортную доступность", - сообщил Собянин.

В районе Гольяново работает крупное космическое научно-производственное предприятие, поэтому дизайн станции будет соответствующим.

"Станция будет оформлена металлическими сотовыми алюминиевыми панелями голубого цвета с градиентом. Также на станции будет применено архитектурное освещение с четкими геометрическими формами. Вестибюли будут оформлены в футуристическом стиле с применением также четких геометрических форм", - отметил Антон Антонов.

Станция "Гольяново" откроется для пассажиров через три года - в 2028-м.