В Москве машиниста электропоезда задержали за вовлечение подростков в зацепинг

В Москве задержали машиниста электропоезда, который агитировал подростков заниматься зацепингом. Как установили следователи, 27-летний мужчина был администратором закрытого канала в одной из социальных сетей.

Там он регулярно размещал видеоролики, в которых расхваливал экстремальное хобби, лично вступал в переписку с несовершеннолетними и организовывал встречи на железнодорожных платформах.

Кроме того, известно о нескольких случаях, когда подозреваемый приглашал детей кататься на крыше управляемого им же самим поезда. Обвинение машинисту уже предъявлено. Теперь ему грозит до 3 лет лишения свободы.