В Северодвинске спустили на воду атомную подлодку "Хабаровск"

В Северодвинске сегодня торжественно спущена на воду атомная подлодка "Хабаровск". В церемонии принял участие министр обороны Андрей Белоусов.

Корабль, которому теперь предстоит пройти серию морских испытаний, выведен со стапеля знаменитого "Севмаша", а разработкой занималось конструкторское бюро "Рубин".

"Хабаровск" - это тяжелый атомный ракетный крейсер. Он способен решать задачи по обеспечению безопасности морских границ России и защите наших национальных интересов в разных районах мирового океана с применением современного подводного оружия, в том числе роботизированных средств.

Андрей Белоусов также проверил ход ремонта и модернизации стратегических ракетоносцев и многоцелевых атомных подлодок на предприятии "Звездочка". Главе ведомства представали новейший патрульный корабль "Иван Папанин" для выполнения задач в Арктическом регионе, который уже завершил испытания и вошел в боевой состав ВМФ России.