В Британии неизвестные устроили резню в поезде

На востоке Великобритании десять человек пострадали в результате нападения бандитов с ножами. Инцидент произошел в поезде. Он следовал из Донкастера в Лондон.

Машинист срочно остановил состав на ближайшей станции в Хантингтоне. Туда оперативно прибыли сотрудники полиции и медики. Пострадавших госпитализировали в местную больницу.

По данным британской прессы, все они получили травмы, опасные для жизни. Правоохранители уже задержали двоих подозреваемых. Сообщается, что в расследовании задействованы контртеррористические подразделения полиции. Следователи продолжают работу на месте происшествия, сообщает "ТВ Центр".