У подножия пирамид торжественно открыли Большой Египетский музей

Большой Египетский музей торжественно открыли в Гизе. В церемонии приняли участие гости из десятков стран мира. В новом здании разместилось самое крупное собрание артефактов, посвящённых древней цивилизации.

Экспозиция насчитывает более ста тысяч экспонатов - они были обнаружены в разных уголках страны, а сейчас представлены в 12-ти залах. Один из них полностью занимают реликвии из коллекции золотого фараона Тутанхамона.

Древние сокровища буквально стали сердцем выставки. Власти Египта называют новый музей воплощением истории человечества и подарком от Египта всему миру. Ожидается, что ежегодно его будут посещать около трёх миллионов человек, сообщает "ТВ Центр".