Полиция пресекла деятельность бота-пробивщика данных россиян

Сотрудники УБК МВД России пресекли деятельность одного из крупнейших русскоязычных телеграм-ботов по распространению персональных данных россиян. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Аферисты зарабатывали деньги, обрабатывая большие массивы утечек из различных источников. За плату они выдавали пользователям сведения об адресах проживания граждан, местах работы, доходах, банковских счетах и автотранспорте.

В рамках расследования в Санкт-Петербурге задержан создатель и владелец сервиса, который обеспечивал его функционирование. Он же был и основным администратором бота-пробивщика.

Как сообщили в полиции, ежемесячные доходы от преступной деятельности этого сервиса превышали 13 миллионов рублей.