Трамп решил взяться за Нигерию: готовит военную операцию

Вслед за Венесуэлой в центр внимания Дональда Трампа попало одно из крупнейших государств Африки - Нигерия. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что получил приказ от президента США подготовиться к силовым мерам против радикалов, действующих на территории страны. Причиной такой реакции, как утверждается, стала озабоченность главы Белого дома положением нигерийских христиан, которые подвергаются гонениям и уничтожению со стороны местных исламистов.

Насколько стремительно падают рейтинги Дональда Трампа в Америке, настолько же быстро, одно за другим, он делает заявления в адрес других стран. Ещё недавно он мечтал о Нобелевской премии мира, теперь угрожает расправой. Накануне Венесуэле, теперь добрался и до Нигерии.

Военная угроза прозвучала на следующий день после того, как Трамп заявил, что христианство в Нигерии находится под угрозой. В африканской республике пока отреагировали только на эту часть обвинений. Президент Нигерии Бола Тинубу ответил максимально сдержанно. Реакции на возможные военные действия пока нет.

самом деле, факты о которых говорит Трамп, существуют. Конгрессмен Райли Мур приводит статистику. С 2009 года было убито до 100 тысяч христиан, а более 19 тысяч церквей подверглись нападениям или были разрушены. И эта та реальность, в которой люди живут десятилетиями, но Трамп почему-то возмутился только сейчас. Оно и понятно - главная цель очевидна всем. За громкими словами о защите христиан проступают куда более меркантильные интересы.

Нигерия - крупнейший экспортёр нефти в Африке. И как-то так подозрительно совпало, что именно там, по словам Трампа, нужно навести порядок.