В Иране взлетел на воздух химический завод

В Иране на заводе с горючими веществами произошёл пожар. ЧП случилось в городе Шираз на юго-западе республики. Причина пока не установлена.

На предприятии заправляют баллоны со сжиженным газом. После возгорания последовала серия детонаций. По всей видимости, взрывались ёмкости с топливом.

На место оперативно прибыли бригады спасателей. Они быстро локализовали очаг и не допустили распространение пламени на соседние здания.

Сообщается о пострадавших. По разным данным, травмы получили от двух до девяти человек. Идёт расследование, передаёт "ТВ Центр".