Собянин рассказал о строительстве школы на востоке Москвы

Новая школа на 550 учеников появится в столичном районе Метрогородок. О строительстве образовательного заведения на востоке Москвы рассказал Сергей Собянин.

Здание, которое возводят на Открытом шоссе, будет разделено на два пространства: левое крыло займёт начальная школа, правое - средние и старшие классы. В центральной части разместят- столовую и медицинские блоки, зал для мероприятий, медиатеку и просторные зоны отдыха.

Около школы оборудуют стадион с игровыми площадками. Кроме того, рядом с учебным заведением появится детский сад с бассейном для 250 воспитанников.