В Москве открылась выставка, посвящённая подвигу кремлёвских курсантов

Фотовыставка, посвящённая десятилетию патриотической акции "Марш кремлёвских курсантов", открылась на Гоголевском бульваре в центре Москвы. В экспозиции, организованной при поддержке столичного правительства, собраны уникальные фотографии - редкие архивные кадры, репортажные снимки, рассказывающие о знаковых событиях масштабной акции.

Её участники ежегодно символически повторяют путь курсантов времён Великой Отечественной, которые героически сражались с нацистами под Москвой. Гости фотовыставки также смогут ознакомиться с рассекреченными документами, отражающими карты маршрутов и районы действий легендарной разведывательной группы "Джек". Экспозиция будет открыта до конца месяца, сообщает "ТВ Центр".