В московском метро запустили "Дальневосточный экспресс"

В столичном метрополитене - яркое пополнение. По Арбатско-Покровской линии вновь курсирует "Дальневосточный экспресс". Это особый тематический состав, который запускают осенью.

Москвичи и гости столицы смогут познакомиться с историей и культурой региона, посмотреть на изображения природных красот и технологических достижений, а также узнать о перспективах для учёбы и работы на Дальнем Востоке.

Дизайн поезда обновляют ежегодно. В этот раз экспресс дополнили новым вагоном, который посвящён 80-летию Великой Победы и подвигам участников специальной военной операции, сообщает "ТВ Центр".