В Керченском лапидарии оживили древние камни Пантикапея

В Керченском лапидарии, Музее каменных древностей открылась уникальная выставка – "Эпиграфика Боспора". Различные надписи греческих колонистов, которые две с половиной тысячи лет назад основали царство, занимавшее территорию от восточных берегов Крыма до устья Дона и современного Геленджика, со столицей в Пантикапее – нынешней Керчи.

Коллекция каменных древностей керченского лапидария - крупнейшая в мире после Афинского музея. Здесь хранятся более трёх тысяч предметов античного периода и главную ценность представляют почти шесть сотен различных надписей, которые позволяют познакомиться с жителями Древнего Боспора и узнать об истории старейшего города России.

По сути, это архив в камне - исторические документы: декреты, посвятительные и почётные надписи, акты об освобождении рабов, списки античных религиозных сообществ, надписи о строительстве и удивительной красоты эпитафии.

Нина Кучеревская, заведующая отделом лапидария: "Жемчужина нашей коллекции - стела Феофилы, дочери Гикотея. Юная дева, созревшая к браку, она сравнивается с Персефоной, и она краше Персефоны, теперь она уже не невеста Феофила, земного юноши, а соучастница Гора по ложу".

Среди экспонатов есть находки последних лет и открытия еще позапрошлого века. Тогда руины Пантикапея и других полисов Боспора можно было увидеть на поверхности земли. Правда, местные жители не придавали особого значения историческому наследию, и даже использовали старинные камни для строительства своих домов.

Теперь эти камни говорят. Например, о том, что в Боспоре вместе уживались представители разных религий – язычники, христиане и иудеи, которые в то время активно набирали себе паству из рабов. Судя по надписям, местные правители активно привлекали на службу наемников. А в IV веке до нашей эры в Боспор за зерном ехали купцы из крупных Черноморских и Средиземноморских полисов. Есть даже список лиц, получивших гражданство. Тексты, высеченные в камне, можно будет увидеть на выставке в лапидарии до конца февраля.